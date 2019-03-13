В Японії створять новий клас патрульних кораблів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього до 2030 року в Японії планують створити 12 патрульних кораблів прибережної охорони нового класу Фото: Handout

Нові патрульні судна будуть використовуватися в Східно-Китайському морі

Токіо має намір приступити до створення нового класу патрульних кораблів для гарантування суверенітету над спірними із КНР островами Сенкаку/Даоюйдао, які знаходяться в Східно-Китайському морі.

Про це повідомляє видання Asia Times.

Створення перших трьох кораблів нового класу почнеться в 2020 році.

Всього до 2030 року в Японії планують створити 12 патрульних кораблів прибережної охорони нового класу. Водозміщення нового класу кораблів буде складати 1300 тонн, а екіпаж 30 осіб.

До цього патрулюванням спірних островів займалися ракетні катери класу Hayabusa (6 одиниць) водозміщенням 240 тонн. Очікується, що нові патрульні судна будуть мати іще кращі системи моніторингу ситуації на воді.

Нагадаємо, біля берегів Китаю 12 березня зіткнулися риболовецьке і великотоннажне судна, після чого сейнер затонув.