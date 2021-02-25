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    Операція «Первоцвіт-2021»: з березня у Вінниці розпочнуться рейди проти незаконного продажу рослин

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    Робоча група патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами - Операція «Первоцвіт-2021»: з березня у Вінниці розпочнуться рейди проти незаконного продажу рослин
    Робоча група патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами
    фото: yaskravaklumba.com.ua

    Перевірки відбудуться з 1 по 22 березня

    З 1 по 22 березня у Вінницькій міській територіальній громаді проходитиме операція «Первоцвіт-2021».

    Муніципальна варта разом з працівниками державної екологічної інспекції у Вінницькій області, поліцією та громадськими екологічними організаціями виявлятимуть незаконний продаж ранніх червонокнижних рослин. Про це повідомляє пресслужба вінницької міської ради.

    З приходом весни новостворена робоча група патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами. Це – щорічна операція, і минулого року Муніципальною вартою було складено п’ять адміністративних протоколів

    Операція «Первоцвіт - 2021» проходитиме з 1 по 22 березня.

    Нагадаємо, на Вінниччині на території Барської громади поліцейські виявили ангар з теплицею, де зловмисники вирощували рослини конопель. При цьому у теплиці зловмисники створили усі необхідні умови: відповідний мікроклімат, підключили лампи денного світла, влаштували додатковий обігрів, систему поливу та вентиляцію.

    Теги: Вінниця злочин рослини
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