Операція «Первоцвіт-2021»: з березня у Вінниці розпочнуться рейди проти незаконного продажу рослин

Робоча група патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами

Перевірки відбудуться з 1 по 22 березня

З 1 по 22 березня у Вінницькій міській територіальній громаді проходитиме операція «Первоцвіт-2021».

Муніципальна варта разом з працівниками державної екологічної інспекції у Вінницькій області, поліцією та громадськими екологічними організаціями виявлятимуть незаконний продаж ранніх червонокнижних рослин. Про це повідомляє пресслужба вінницької міської ради.

З приходом весни новостворена робоча група патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами. Це – щорічна операція, і минулого року Муніципальною вартою було складено п’ять адміністративних протоколів

Операція «Первоцвіт - 2021» проходитиме з 1 по 22 березня.

Нагадаємо, на Вінниччині на території Барської громади поліцейські виявили ангар з теплицею, де зловмисники вирощували рослини конопель. При цьому у теплиці зловмисники створили усі необхідні умови: відповідний мікроклімат, підключили лампи денного світла, влаштували додатковий обігрів, систему поливу та вентиляцію.