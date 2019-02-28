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    В Житомирі білборди з Тимошенко і Вілкулом обклеїли прапорами Росії

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    <p>Поліція Житомира зареєструвала два повідомлення про пошкодження виборчої агітації на 17 білбордах</p> - В Житомирі білборди з Тимошенко і Вілкулом обклеїли прапорами Росії

    Поліція Житомира зареєструвала два повідомлення про пошкодження виборчої агітації на 17 білбордах

    Фото: zhitomir.life

    Випадки пошкодження білбордів були зафіксовані у мікрорайоні Корбутівки та у районі залізничного вокзалу в Житомирі

    У Житомирі невідомі обклеїли зображеннями з прапорами Росії 17 білбордів кандидатів у президенти.

    Про це 28 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    «За минулу добу поліція Житомира зареєструвала два повідомлення про пошкодження виборчої агітації на 17 білбордах. Поліцейські розпочали відповідні перевірки за виявленими фактами, які стосувались імовірних порушень виборчого законодавства», - говориться у повідомленні.

    Випадки пошкодження білбордів були зафіксовані у міському мікрорайоні Корбутівки.

    «Під час перевірки поліцейські зафіксували 11 таких плакатів із наклеєними на них неналежними зображеннями. Цього ж дня патрульні поліцейські виявили аналогічні порушення на 6 білбордах з передвиборчою агітацією різних кандидатів у районі залізничного вокзалу», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що обидва повідомлення належним чином зареєстровані, тривають відповідні перевірки.

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    В Житомирі білборди з Тимошенко і Вілкулом обклеїли прапорами Росії
    В Житомирі білборди з Тимошенко і Вілкулом обклеїли прапорами Росії
    Фото: zhitomir.life

    Раніше повідомлялося, що у Житомирі активісти закидали димовими шашками офіс ВО «Батьківщина».

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