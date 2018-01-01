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    В зоні АТО за добу зафіксовано один обстріл, який призвів до загибелі бійця ЗСУ

    Снайпер окупантів стріляв із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки
    Друга половина минулої доби, починаючи з 14.00, пройшла без порушень режиму тиші. До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели один обстріл позицій українських захисників. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. Зазначається, що на донецькому
    • Сьогодні, 06:24
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    Український військовий
    Український військовий

    Снайпер окупантів стріляв із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки

    Друга половина минулої доби, починаючи з 14.00, пройшла без порушень режиму тиші. До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели один обстріл позицій українських захисників.

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

    Зазначається, що на донецькому напрямку із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки вогонь у бік опорних пунктів ЗСУ неподалік населеного пункту Верхньоторецьке вів ворожий снайпер.

    «Внаслідок його дій, нажаль, отримав поранення несумісне із життям військовослужбовець сил АТО. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України»,  - зазначили у штабі.

    На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Як повідомляв «Главком», у суботу від кулі ворожого снайпера в зоні АТО загинув боєць Нацгвардії з Хмельниччини Мирослав Сливка.

    До слова, українська розвідка зафіксувала, що на полігонах в окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Південному військовому окрузі пройшли скоординовані спільні навчання бойовиків і російських військових.

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