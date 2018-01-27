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    Стало відоме ім’я військового, який загинув в суботу від кулі снайпера

    Загиблий був родом з Хмельниччини
    У суботу від кулі ворожого снайпера в зоні АТО загинув боєць Нацгвардії з Хмельниччини Мирослав Сливка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько. «Мирослав Сливка. Позивний Монах. Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі
    • Сьогодні, 03:24
    • Розсилка

    Загиблий був родом з Хмельниччини

    У суботу від кулі ворожого снайпера в зоні АТО загинув боєць Нацгвардії з Хмельниччини Мирослав Сливка.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.

    «Мирослав Сливка. Позивний Монах. Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама. Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!», - написав волонтер.

    На сторінці батальйону ім. генерала Кульчицького у Facebook підтверджується загибель Мирослава Сливки.

    Нагадаємо,  у суботу станом на 18:00 російсько-окупаційних угрупувань здійснили один обстріл у бік українських захисників: у районі Верхньоторецького снайпер окупантів застрелив бійця АТО.

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