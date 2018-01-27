Стало відоме ім’я військового, який загинув в суботу від кулі снайпера
- Сьогодні, 03:24
-
Розсилка
Загиблий був родом з Хмельниччини
У суботу від кулі ворожого снайпера в зоні АТО загинув боєць Нацгвардії з Хмельниччини Мирослав Сливка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.
«Мирослав Сливка. Позивний Монах. Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама. Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!», - написав волонтер.
На сторінці батальйону ім. генерала Кульчицького у Facebook підтверджується загибель Мирослава Сливки.
Нагадаємо, у суботу станом на 18:00 російсько-окупаційних угрупувань здійснили один обстріл у бік українських захисників: у районі Верхньоторецького снайпер окупантів застрелив бійця АТО.