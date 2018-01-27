Стало відоме ім’я військового, який загинув в суботу від кулі снайпера

Загиблий був родом з Хмельниччини

У суботу від кулі ворожого снайпера в зоні АТО загинув боєць Нацгвардії з Хмельниччини Мирослав Сливка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько. «Мирослав Сливка. Позивний Монах. Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі