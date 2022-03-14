Російські військові свідомо вбили журналіста в Ірпені, – Зеленський

Схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять, додав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських військ. Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення.

«Сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.