В зоні ЧАЕС з початку року поліція затримала 48 сталкерів



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У цьому році затримано вже 48 сталкерів, з них 1 іноземець Фото: МВС

Стосовно затриманих сталкерів було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення»

Відділом поліції зони ЧАЕС в Київській області у 2018 році було виявлено 196 сталкерів, з них 16 іноземців, а у 2019 році - 48 сталкерів, з них 1 іноземець (особа, яка незаконно проникла на територію зони відчуження з метою екстремального туризму).

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що стосовно затриманих сталкерів було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Також відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області, у 2018 році було відкрито 30 кримінальних проваджень за статтею 267-1 КК України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки), з них: 5 фактів незаконного збирання лісових ягід і грибів (8 осіб) та 25 фактів спроба незаконного вивозу брухту чорних та кольорових металів (35 осіб), а у 2019 році було відкрито 9 кримінальних проваджень за статтею 267-1 КК України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки), з незаконного вивозу брухту чорних та кольорових металів (12 осіб)», - повідомили в МВС.

Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Підкреслюється, що дані правопорушення є небезпечними, адже радіоактивні продукти харчування та інші речі можуть потрапити за межі зони відчуження і можуть бути використані громадянами в побуті.

До слова, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала парламент якнайшвидше ухвалити зміни до чинного закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».