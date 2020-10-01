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    Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії

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    Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання&nbsp; - Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії
    Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання 

    Михайло Саакашвілі очолив опозиційне об'єднання «Єдиний національний рух»

    Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у списку об’єднання «Єдиний національний рух», що йде на вибори до парламенту Грузії. Про це повідомляє видання «Новини Грузія».

    «Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання «Єдиний національний рух» (ЄНР), що йде на вибори з ще декількома партіями в блоці під назвою «Сила в єдності», – пише видання.

    Варто відзначити, що «Єдиний національний рух» є партією, яку на жовтневих парламентських виборах в Грузії очолює експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі.

    Нагадаємо, на початку вересня опозиція заявила, що кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від «Єдиного національного руху» (ЄНР) і об'єднання «Сила в єдності» буде експрезидент країни Михайло Саакашвілі.

    Як повідомлялося на початку вересня, Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії.

    31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.

    вибори Михайло Саакашвілі партії Грузія актор опозиція уряд співак
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