Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання

Михайло Саакашвілі очолив опозиційне об'єднання «Єдиний національний рух»

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у списку об’єднання «Єдиний національний рух», що йде на вибори до парламенту Грузії. Про це повідомляє видання «Новини Грузія».

«Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання «Єдиний національний рух» (ЄНР), що йде на вибори з ще декількома партіями в блоці під назвою «Сила в єдності», – пише видання.

Варто відзначити, що «Єдиний національний рух» є партією, яку на жовтневих парламентських виборах в Грузії очолює експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку вересня опозиція заявила, що кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від «Єдиного національного руху» (ЄНР) і об'єднання «Сила в єдності» буде експрезидент країни Михайло Саакашвілі.

Як повідомлялося на початку вересня, Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії.

31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.