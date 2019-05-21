Мін'юст зареєстрував партію Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентські вибори в Україні відбудуться достроково

У Вакарчука перереєстрували партію, що створювалася на місцеві вибори 2015 року

Міністерство юстиції України 21 травня зареєструвало партію «Голос», з якою український виконавець Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори. Про це повідомляє на сторінці партії у Facebook.

Керівник штабу партії «Голос» Юлія Клименко заявила, що вони вирішили скористатися партією партнерів по бізнесу, яка була зареєстрована чотири роки тому, щоб йти на місцеві вибори.

«Ми розуміли, що часу у нас буде трохи і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її в партію «Голос» і йдемо на вибори», - сказала Клименко.

Зазначимо, парламентські вибори в Україні відбудуться достроково. Дата виборів у Верховну раду IX скликання може бути призначена на 21 липня 2019 року. За результатами консультацій голів фракцій парламенту з президентом, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко озвучила ще одну можливу дату - 28 липня.

Нагадаємо, 16 травня лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук представив партію «Голос», з якою він піде на парламентські вибори.

Також лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що його партію фінансують бізнесмени, яким далеко до олігархів, і він сам.