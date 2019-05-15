Вакарчук подав голос. Скликає людей завтра на Старокиївську гору



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Лідер групи «Океан Ельзи» йде на вибори до Верховної Ради Фото: Фейсбук Святослава Вакарчука

ЗМІ повідомляють, що партія Вакарчука отримає назву «Голос»

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у четвер, 16 травня, оголосить про створення нової політичної сили, про що він завуальовано повідомив у своєму Facebook.

Вакарчук опублікував в Facebook анонс заходу, де йдеться, що завтра усі охочі зможуть «почути новий голос». Однак, про створення політичної сили він не заявив. Втім, деякі ЗМІ повідомляють, що партія Вакарчука отримає назву «Голос».

«Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос», - написав він.

Захід розпочнеться об 11 годині на оглядовому майданчику біля Національного музею історії України.

Раніше ми повідомляли, що 16 травня співак нарешті оголосить про свій похід у політику та презентує свою команду, але місце і час не були відомі. До сьогодні ця інформація не була офіційно підтверджена.

Раніше «Главком» писав, що Вакарчук завів акаунт в Instagram і вже створив передвиборчий штаб. Штаб очолила екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.

Як повідомлялося, Вакарчук йде на вибори і готується представити свою команду.

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