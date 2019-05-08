ЗМІ: Вакарчук йде на вибори і готується представити свою команду



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Святослав Вакарчук вже давно натякає на своє політичне майбутнє

Вакарчук складатиме конкуренцію політикам і партіям з ліберальними цінностями, - заявив експерт

Відомий український співак Святослав Вакарчук братиме участь у парламентських виборах і незабаром представить свою команду. Про це повідомили «Факти ICTV» з посиланням на власні джерела.

ЗМІ стверджують, що вже 16 травня співак оголосить про свій похід в політику та презентує свою команду. Місце та час зустрічі поки що невідомі.

Прес-служба гурту «Океан Ельзи цю інформацію не спростовує, але і не підтверджує.

Зазначимо, що прохідний бар’єр для партій складає 5%. Політолог Олександр Антонюк запевняє, що шанси подолати бар’єр у Вакарчука є.

«Враховуючи, що в цій виборчій кампанії буде домінувати емоційний, а не раціональний складник, шанси Вакарчука я б не відкидав. В Україні вже сформоване електоральне ядро ліберального типу. Воно потребує політичної сили, нових лідерів, нових сенсів і змістів, а також правильної нової комунікації», - заявив він.

Експерт нагадує, що успіх Зеленського залежав від того, що «політичний істеблішмент України втратив довіру» – не тільки довіру до Петра Порошенка, а й до Юлії Тимошенко, Юрія Бойка, Анатолія Гриценка та інших.

Політолог зазначає, що Вакарчук складатиме конкуренцію політикам і партіям з ліберальними цінностями.

Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії «Наша Україна – Народна самооборона» він пройшов до Верховної ради. Втім, вже за рік склав свої повноваження.

Святослав Вакарчук вже давно у спілкуванні з пресою натякає на своє політичне майбутнє.