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    Вакарчук з активістами пікетували NewsOne (відео)

    • Розсилка
    Вакарчук з активістами пікетували NewsOne (відео)

    В партії «Голос» повідомили, що 8 липня звернулися із офіційними запитами, щоб «перевірити купівлю Тарасом Козаком трьох телеканалів всього лиш за пів року»

    Активісти партії «Голос» на чолі з лідером Святославом Вакарчуком в понеділок, 8 липня, провели під будівлею телеканалу «NewsOne» акцію протесту.

    Про це повідомляє пресслужба партії «Голос» у Facebook.

    «З агресором треба говорити мовою санкцій, міжнародного тиску і мовою зброї. Україна не дозволить ворогу себе топтати», - заявив Вакарчук на акції протесту проти телемосту між пропагандистськими каналами «Россия 24» та «NewsOne».

    В партії «Голос» повідомили, що 8 липня звернулися із офіційними запитами до РНБО України, Національного агентства з питань запобігання корупції та Служби безпеки України із проханням «перевірити купівлю Тарасом Козаком трьох телеканалів всього лиш за пів року, враховуючи той факт, що із декларації Козака видно - у нього на це просто не достатньо фінансів».

    «Хто «допоміг» Козаку стати медіа-магнатом? Очікуємо оперативну відповідь від компетентних органів!» - заявили в політсилі.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

    Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.

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