Вакарчук запропонував обговорити стратегію зовнішньої політики на «закритому» комітеті



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Член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук акцентував на тому, що перед потенційною зустріччю в «нормандському форматі» розуміння стратегії України є дуже важливим

Член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук пропонує скликати закрите засідання, щоб обговорити питання участі України в сесіях ПАРЄ та стратегії зовнішньої політики загалом. Про це він заявив з трибуни парламенту у середу, повідомляє «Укрінформ».

«Ми вимагаємо скликати спеціальне закрите засідання профільного комітету, на яке запросити віцепрем’єра з питань євроінтеграції, міністра закордонних справ, представника Офісу президента, який опікується цими питаннями, а також усіх членів делегації ПАРЄ, яких делегували фракції, для того щоб обговорити ці питання, виробити спільну позицію і нарешті відповісти на багато конкретних питань: чи формуємо ми чи ні делегацію в ПАРЄ, чи беремо ми участь у наступній сесії, як ми координуємо наші дії з колегами з інших країн, які підтримали нас на минулій сесії та чекають від нас чітких відповідей і декларацій», - зазначив Вакарчук.

За його словами, уже протягом багатьох тижнів діяльності президента України Володимира Зеленського відбуваються міжнародні переговори, проте досі не було озвучено стратегію влади щодо міжнародної політики України, передусім щодо відносин з Російською Федерацією як країною-агресором.

Водночас Вакарчук акцентував на тому, що перед потенційною зустріччю в «нормандському форматі» розуміння стратегії України є дуже важливим.

«Чи буде вона змінюватися порівняно з тією, яка була за попередньої влади? Якщо так, то які нові підходи? Якщо президент називає зустрічі проривними, то в чому цей прорив і на які компроміси ми маємо іти?» - запитав лідер партії «Голос».

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський готовий взяти участь у переговорах в «нормандському форматі» вже цього місяця.