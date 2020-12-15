Безпечна і ефективна на 94%. У США можуть схвалити вакцину виробництва Moderna

За словами регулювальних органів, вакцина Moderna безпечна і ефективна на 94%

Moderna не потребує короткого зберігання під час транспортування

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) розповіли, що вакцина Moderna може стати другою вакциною проти коронавірусу, яку дозволять в США, пише BBC.

За словами регулювальних органів, вакцина Moderna безпечна і ефективна на 94%, що відкриває їй шлях для вирішення надзвичайної ситуації в державі.



На відміну від вакцини Pfizer, якою вже вакцинують жителів США, Moderna не потребує короткого зберігання під час транспортування.

Американські науковці зазначають, що «не було ніяких особливих побоювань щодо безпеки» і що серйозні побічні реакції були рідкісними. Moderna могла викликати жар, головний біль, болі в м'язах і суглобах.



Якщо на цьому тижні препарат схвалить група експертів та керівник відділу вакцини FDA, то поставки можуть початися протягом 24 годин.

До речі, для доставки вакцини Moderna потрібна температура близько 20 градусів морозу, а для Pfizer – приблизно -70°C. Обидні вакцини потребують повторного щеплення.

Нагадаємо, що США схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer. У понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

Керівник американської програми вакцинації «Надзвукова швидкість» Монсеф Слау заявив, що до березня 2021 року в США від коронавірусу збираються вакцинувати 100 мільйонів осіб.