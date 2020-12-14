США збираються до березня наступного року вакцинувати 100 млн осіб

Основною проблемою при транспортуванні є те, що вакцину необхідно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм

Вакцинацію від коронавірусу в США мають розпочати у понеділок, 14 грудня

Керівник американської програми вакцинації «Надзвукова швидкість» Монсеф Слау заявив, що до березня 2021 року в США від коронавірусу збираються вакцинувати 100 мільйонів осіб.

Про це повідомляє «Голос Америки».

У неділю автомобілі з вакциною компаній Pfizer і BioNTech виїхали зі штату Мічиган, розвозячи вакцину по всіх штатах.

Основною проблемою при транспортуванні є те, що вакцину необхідно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм.

Вакцинацію у США мають розпочати у понеділок, 14 грудня.

Напередодні США офіційно схвалили застосування вакцини BioNTech і Pfizer. ЗМІ вже дізналися, як вакцинуватимуть від Covid-19 вище керівництво США

Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.