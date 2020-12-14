  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США збираються до березня наступного року вакцинувати 100 млн осіб

    • Розсилка
    Основною проблемою при транспортуванні є те, що вакцину необхідно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм - США збираються до березня наступного року вакцинувати 100 млн осіб
    Основною проблемою при транспортуванні є те, що вакцину необхідно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм

    Вакцинацію від коронавірусу в США мають розпочати у понеділок, 14 грудня

    Керівник американської програми вакцинації «Надзвукова швидкість» Монсеф Слау заявив, що до березня 2021 року в США від коронавірусу збираються вакцинувати 100 мільйонів осіб.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    У неділю автомобілі з вакциною компаній Pfizer і BioNTech виїхали зі штату Мічиган, розвозячи вакцину по всіх штатах.

    Основною проблемою при транспортуванні є те, що вакцину необхідно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм.

    Вакцинацію у США мають розпочати у понеділок, 14 грудня.

    Напередодні США офіційно схвалили застосування вакцини BioNTech і Pfizer. ЗМІ вже дізналися, як вакцинуватимуть від Covid-19 вище керівництво США

    Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

    Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: здоров'я США медицина щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies