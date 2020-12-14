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    Офіційно: США схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer

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    Співробітники системи охорони здоров'я США і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими - Офіційно: США схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer
    Співробітники системи охорони здоров'я США і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими

    Рекомендація стосується осіб від 16 років

    Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (СDC) схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

    Про це повідомляється на сторінці СDC в Twitter.

    Схвалена рекомендація застосування вакцини від Covid-19 передбачена для людей від 16 років.

    «Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими», – йдеться в повідомленні.

    12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

    Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.

    Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: здоров'я США медицина щеплення вакцинація населення
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