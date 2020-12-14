Офіційно: США схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer
Рекомендація стосується осіб від 16 років
Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (СDC) схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.
Про це повідомляється на сторінці СDC в Twitter.
Схвалена рекомендація застосування вакцини від Covid-19 передбачена для людей від 16 років.
«Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими», – йдеться в повідомленні.
12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.
Також повідомлялося, що США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб.
Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.
У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.
Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.
Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.
У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.