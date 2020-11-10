  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Є певні труднощі» Вакцина Pfizer не з'явиться найближчим часом у продажу – Reuters

    • Розсилка
    Навіть у США немає сховищ для вакцини з необхідними наднизькими температурами до 80 градусів за Цельсієм - «Є певні труднощі» Вакцина Pfizer не з'явиться найближчим часом у продажу – Reuters
    Навіть у США немає сховищ для вакцини з необхідними наднизькими температурами до 80 градусів за Цельсієм
    Фото: Pfizer/Facebook

    Необхідність зберігання вакцини в дуже холодному середовищі буде одним з найбільш складних аспектів проведення вакцинації

    Вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання. Про це повідомляє Reuters.

    Наразі компанії Pfizer і BioNTech можуть представити дані про безпеку своєї вакцини до кінця листопада. Вже після цього державні органи нададуть дозвіл на перші поставки.  

    Однак, складні вимоги до вакцини та її зберігання у сильному холоді (мінус 70 градусів за Цельсієм) можуть стати перешкодою навіть для найсучасніших лікарень в США, не кажучи вже про її доступність у бідних країнах з обмеженими ресурсами.

    «Зберігання у холоді буде одним з найбільш складних аспектів проведення вакцинації. Це буде проблемою, бо у лікарнях навіть у великих містах немає сховищ для вакцини з такими наднизькими температурами», – говорить старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса Амеш Адалья.

    Передбачається, що першими вакцину отримають працівники сфери охорони здоров'я та групи ризику.

    У Pfizer заявили, що компанія тісно співпрацюватиме з урядом США в питаннях доставки вакцини з її розподільних центрів у США, Німеччині та Бельгії по всьому світу. Доставка може здійснюватися з використанням сухого льоду.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Читайте також: Вакцина №1. Що відомо про американсько-німецьку розробку
    США вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies