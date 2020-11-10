«Є певні труднощі» Вакцина Pfizer не з'явиться найближчим часом у продажу – Reuters

Навіть у США немає сховищ для вакцини з необхідними наднизькими температурами до 80 градусів за Цельсієм

Необхідність зберігання вакцини в дуже холодному середовищі буде одним з найбільш складних аспектів проведення вакцинації

Вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання. Про це повідомляє Reuters.

Наразі компанії Pfizer і BioNTech можуть представити дані про безпеку своєї вакцини до кінця листопада. Вже після цього державні органи нададуть дозвіл на перші поставки.

Однак, складні вимоги до вакцини та її зберігання у сильному холоді (мінус 70 градусів за Цельсієм) можуть стати перешкодою навіть для найсучасніших лікарень в США, не кажучи вже про її доступність у бідних країнах з обмеженими ресурсами.

«Зберігання у холоді буде одним з найбільш складних аспектів проведення вакцинації. Це буде проблемою, бо у лікарнях навіть у великих містах немає сховищ для вакцини з такими наднизькими температурами», – говорить старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса Амеш Адалья.

Передбачається, що першими вакцину отримають працівники сфери охорони здоров'я та групи ризику.

У Pfizer заявили, що компанія тісно співпрацюватиме з урядом США в питаннях доставки вакцини з її розподільних центрів у США, Німеччині та Бельгії по всьому світу. Доставка може здійснюватися з використанням сухого льоду.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.