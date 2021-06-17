Вакцинація від Covid-19. Центри щеплення змінили графік роботи

МОЗ повідомив про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ .

Крім того, МОЗ опублікував розклад їхньої роботи.

Зазначимо, що 16 червня в Україні проти Covid-19 щепили рекордну кількість людей – 76 538 людей: першу дозу вакцини отримали 50 818 людей, другу дозу – 25 720 людей.

Попередній максимум щеплень за день був 29 квітня, коли в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, майже всі першою дозою. Протягом останньої доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, із них 1 594 081 людина отримали першу дозу, 313 604 особи повністю імунізовані (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

В Україні у травні запустили перші центри масової вакцинації населення проти Covid-19.

В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Тим часом, німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.