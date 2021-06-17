Німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%

У CureVac відзначають, що ефективність вакцини залежить від віку пацієнтів і варіанту коронавірусу

Ефективність вакцини від коронавірусу нового типу CVnCoV, створеної німецькою фармацевтичною компанією CureVac, склала 47%, повідомляється на сайті розробника.

«CVnCoV продемонструвала проміжну ефективність 47% проти хвороби Covid-19 будь-якого ступеня тяжкості і не відповідала заздалегідь визначеним критеріями статистичного успіху», – йдеться в повідомленні.

У дослідженні взяли участь близько 40 тисяч осіб. При цьому було вивчено 134 випадки зараження коронавірусом після введення другої дози препарату, з них 124 випадки були включені в аналіз.

«Тільки один випадок був пов'язаний з вихідним вірусом SARS-CoV-2. Більше половини випадків (57%) були викликані варіантами патогена, що викликають занепокоєння», – відзначають творці вакцини.

У CureVac відзначають, що ефективність вакцини залежить від віку пацієнтів і варіанту коронавірусу.

До слова, дельта-варіант Covid–19, вперше виявлений в Індії, був зафіксований в 74 країнах і продовжує швидко поширюватися.

Дослідження, проведені в Китаї, також показали, що цей варіант дещо стійкий до вакцин проти Covid–19, зокрема, до одноразової дози.

Головними симптомами дельта-варіанту є головний біль, біль у горлі та нежить.

Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.