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    Німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%

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    CVnCoV продемонструвала проміжну ефективність 47% проти хвороби Covid-19 - Німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%
    CVnCoV продемонструвала проміжну ефективність 47% проти хвороби Covid-19
    Фото: Dado Ruvic/Reuters

    У CureVac відзначають, що ефективність вакцини залежить від віку пацієнтів і варіанту коронавірусу

    Ефективність вакцини від коронавірусу нового типу CVnCoV, створеної німецькою фармацевтичною компанією CureVac, склала 47%, повідомляється на сайті розробника.

    «CVnCoV продемонструвала проміжну ефективність 47% проти хвороби Covid-19 будь-якого ступеня тяжкості і не відповідала заздалегідь визначеним критеріями статистичного успіху», – йдеться в повідомленні.

    У дослідженні взяли участь близько 40 тисяч осіб. При цьому було вивчено 134 випадки зараження коронавірусом після введення другої дози препарату, з них 124 випадки були включені в аналіз.

    «Тільки один випадок був пов'язаний з вихідним вірусом SARS-CoV-2. Більше половини випадків (57%) були викликані варіантами патогена, що викликають занепокоєння», – відзначають творці вакцини.

    У CureVac відзначають, що ефективність вакцини залежить від віку пацієнтів і варіанту коронавірусу.

    До слова, дельта-варіант Covid–19, вперше виявлений в Індії, був зафіксований в 74 країнах і продовжує швидко поширюватися.

    Дослідження, проведені в Китаї, також показали, що цей варіант дещо стійкий до вакцин проти Covid–19, зокрема, до одноразової дози.

    Головними симптомами дельта-варіанту є головний біль, біль у горлі та нежить.

    Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

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    Теги: хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%