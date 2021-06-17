  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Суміш антитіл: науковці заявили про новий метод лікування Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Науковці заявили про новий метод лікування від&nbsp;Covid-19 - Суміш антитіл: науковці заявили про новий метод лікування Covid-19
    Науковці заявили про новий метод лікування від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Лікування складається із суміші двох різних видів моноклональних антитіл, які отримують у лабораторних умовах

    Медики та фармацевти з Великої Британії відкрили новий метод лікування коронавірусу за допомогою суміші антитіл. Це підвищує шанси на одужання у людей із важкою формою Covid-19. Про це повідомляє ВВС.

    Лікування складається із суміші двох різних видів моноклональних антитіл, які отримують у лабораторних умовах. Речовину вводять внутрішньовенно, щоб нейтралізувати вірус, а не послабити запальну реакцію організму на нього.

    Дослідження програми Recovery Trial свідчать про те, що цей метод лікування допоміг третині пацієнтів із важким перебігом Covid-19. Фахівці зазначили, що лікування рятує життя шістьох людей на кожні 100 пацієнтів.

    Близько 10 тис. жителів Великої Британії взяли участь у дослідженні лікування. За результатами, воно знижує ризик смерті від вірусу, тривалість перебування у лікарні та потребу у застосуванні апарату штучної вентиляції легенів.

    «Введення цієї комбінації двох антитіл шляхом внутрішньовенної інфузії фактично знижує ризик смерті на одну п’яту. Ми виявили, що тепер можемо використовувати противірусне лікування. У цьому випадку «антитіла, у пацієнтів, які мають шанс померти без лікування на рівні одного з трьох, і ми можемо знизити цей ризик для них», - зазначив керівник дослідницької групи сер Мартін Ландрей.

    Він додав, що препарат корисний саме для тих пацієнтів, у кого не виробляються антитіла самостійно.

    Вартість цього лікування складає від 1 до 2 тис. фунтів, це приблизно від 37 тис. до 80 тис. грн.

    До слова, до повторного зараження коронавірусною інфекцією схильні люди з ослабленим імунітетом, нирковою недостатністю, ураженням печінки і ті, хто проходить лікування від онкологічних захворювань або недавно переніс трансплантацію органів. Такої думки дотримуються американські вчені, узагальнююча стаття яких була розміщена на порталі medRxiv.

    Теги: здоров'я вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суміш антитіл: науковці заявили про новий метод лікування Covid-19