Вакцини не захищають? Головна інфекціоністка України зробила кілька скандальних заяв

Головна інфекціоністка країни тепер може претендувати на звання «головної антивакцинаторки»?

Вакцини від Covid-19 не захищають від інфекції, а тільки дозволяють запобігти важкому перебігу хвороби у разі зараження. Таку думку в інтерв’ю виданню Obozrevatel висловила головна інфекціоністка країни, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.

На думку лікарки, що є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус, перенесена у минулому хвороба дає значно більше шансів не захворіти у майбутньому, ніж будь-яка з наявних на сьогодні вакцин.

«Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками навіть без ознак будь-якого нездужання. Дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вище, ніж у тих, хто перехворів», – вважає вона.

До того ж, за словами Голубовської, наразі зарано говорити про ефективність тієї чи іншої вакцини, оскільки для її визначення препарати повинні проходити випробування протягом п’яти років.

Нагадаємо, раніше лікарка пояснила, що після вакцинації від коронавірусу не варто розслаблятися, слід пам’ятати про те, що після щеплення потрібно берегти себе, бо перебуваєш в стані інфекційного процесу.

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