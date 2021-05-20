Вакциною Pfizer масово щеплюють представників української влади – депутатка

Депутатка каже, що масова вакцинація Pfizer відбуваються у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО та МЗС

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади. Про це нардепка сказала під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

Вона нагадала, що на одній із погоджувальних рад голова партії «Європейська солідарність» та п'ятий президент України Петро Порошенко навів офіційні дані МОЗ про людей, щеплених препаратом Pfizer. У цих даних було зазначено, що «серед людей віком від 80 років було вакциновано одну людину. Або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. І за дивною категорією «інші» вакциновано 9641, або вже такі символічні 73%». Тоді Порошенко закликав МОЗ дати відповідь, хто ж входить до цієї категорії «інші».

«Ми сьогодні отримали численні свідчення, що вакциною Pfizer в Україні колють представників влади, що масова вакцинація Pfizer відбуваються у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС. Тобто вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику, а представникам влади», – сказала Сюмар.

Вона також розповіла, як відбувається вакцинація працівників владних відомств.

«Все відбувається максимально просто. Ніхто не створює ніяку логістику для масової вакцинації. Просто на територію міністерств і відомств приїжджає автомобіль, де відбувається вакцинація», – зазначила нардепка.

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала чергову партію вакцини проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech – 122 850 доз. До того, 16 квітня, в Україну прибула партія із 117 тисяч доз цієї вакцини.