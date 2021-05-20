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    «Шалені» темпи вакцинації. Названо кількість киян, щеплених за три місяці

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    Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 100 тис. киян - «Шалені» темпи вакцинації. Названо кількість киян, щеплених за три місяці
    Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 100 тис. киян
    Фото з відкритих джерел

    Київ є лідером із вакцинування проти Covid-19

    Станом на четвер, 20 травня, загальна кількість киян, які отримали першу дозу вакцини проти Covid-19, склала 100334 особи. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

    «Київ традиційно залишається лідером із вакцинування проти Covid-19. Так, згідно з оперативними даними, першу дозу станом на ранок четверга отримали 100334 киянина, ще 5521 – вакцинований другою дозою», – додала вона.

    Заступниця голови КМДА підкреслила, що альтернативи вакцинації для подолання пандемії не існує: «Імунізація – єдиний спосіб вберегти себе та своїх близьких від коронавірусної інфекції. Інших ефективних способів у боротьбі з пандемією у світі не існує».

    Зазначимо, що у Києві щеплення роблять вакцинами Covishield, Coronavac, AstraZeneca (виробництва Південної Кореї) та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.

    Старостенко нагадала, що наразі місто продовжує переговори з кількома виробниками вакцин в умовах величезного дефіциту препаратів для щеплення у світі.

    Мер столиці Віталій Кличко для ведення переговорів використовує усі можливі особисті зв’язки.

    Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, за добу 19 травня в Києві виявили 433 хворих на коронавірус, померли 11 осіб.

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    Теги: Київ КМДА щеплення вакцинація коронавірус
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    «Шалені» темпи вакцинації. Названо кількість киян, щеплених за три місяці