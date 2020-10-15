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    Вакцину від коронавірусу молодь не отримає до 2022 року, – ВООЗ

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    ВООЗ допускає, що молодь від коронавірусу почнуть вакцинувати пізніше за інших - Вакцину від коронавірусу молодь не отримає до 2022 року, – ВООЗ
    ВООЗ допускає, що молодь від коронавірусу почнуть вакцинувати пізніше за інших

    Пріоритет буде надаватися медичним працівникам і громадянам з груп ризику

    Молоді люди можуть не отримати вакцину від коронавірусу до 2022 року. Про це повідомляє The Guardian.

    За словами головної наукової співробітниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'ї Свамінатан, найближчим часом масова вакцинація малоймовірна.

    «Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, перш ніж їм зроблять щеплення від коронавірусу. Більшість людей згодні, що все починається з медичних і передових робітників. Але навіть тут потрібно визначити, хто з них піддається найбільшому ризику. Потім літні люди і так далі», – сказала Свамінатан.

    У ВООЗ розраховують, що до 2021 року буде хоча б одна ефективна вакцина. Однак навіть у такому випадку вона буде доступна в обмежених кількостях.

    Нагадаємо, що ВООЗ зазначили, що вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

    щеплення вакцинація молодь ВООЗ
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