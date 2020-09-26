Вакцина від грипу з'явиться в Україні в найближчі два тижні



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Вакцина від грипу з'явиться в Україні в найближчі два тижні

Вакцина буде безкоштовною для груп ризику,

Вакцина від грипу в Україні з'явиться через тиждень-два. Вакцинуватися треба буде терміново.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера«.

За його словами, вакцина буде безкоштовною для груп ризику, і в цьому році такий перелік збільшили.

«Вакцини ще немає. Але буде тиждень-два й в Україні з’явиться вакцина від грипу. Терміново треба вакцинуватися. Вони будуть безкоштовні для груп ризики – лікарі, вчителі, люди з цукровим діабетом тощо. В цьому році їх перелік збільшили. Вакцини треба робити терміново, бо якщо коронавірус накладеться на грип – це буде катастрофа«, - сказав Радуцький.

Він також назвав злочином недовіру у необхідність вакцинації.

«Де б ми були, якби не вигадали вакцинацію від хвороб«, - додав він.