У минулому році Нацбанк викупив рекордний обсяг валюти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують

Позитивною залишалась ситуація на готівковому ринку – НБУ

У 2019 році обсяг міжбанківського валютного ринку перевищив 94 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку в Facebook.

«Обсяг міжбанківського валютного ринку у 2019 році перевищив 94 млрд дол. США. У порівнянні з минулим роком середньоденний обсяг операцій між банками виріс у 1,5 раза до 380 млн дол. США. Це також більш ніж втричі перевищує показник 2015 року», – йдеться в повідомленні.

У Національному банку пояснюють, що зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років. Надходження від нерезидентів, які купували гривневі облігації уряду, активні зовнішні залучення державного та приватного сектору, а також зростання експортних потужностей України сформували надлишкову пропозицію валюти і дали змогу НБУ встановити 14-річний рекорд з чистої купівлі валюти на міжбанку (7,9 млрд дол. США).

«Позитивною залишалась і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкого ринку загалом зріс на понад 40%», – наголошують в НБУ.

Нагадаємо, експерт вказав на серйозну помилку Нацбанку у 2019 році.

Як повідомлялося, Нацбанк розробив проект Антикорупційної програми на два роки.