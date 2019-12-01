У Полтаві вандали пошкодили меморіал воїнам АТО



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Вандали пошкодили інтерактивну дошку та пам’ятну табличку

Алея пам'яті полеглих захисників України була відкрита у Полтаві на початку березня 2018 року

У ніч на суботу, 30 листопада, невідомі пошкодили меморіал воїнам АТО в парку Котляревського в Полтаві.

Вандали розбили інтерактивний екран і пошкодили пам'ятну табличку.

В управління поліції повідомили «Уніан», що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (Хуліганство).

Алея пам'яті полеглих захисників України була відкрита на початку березня 2018 року. На її облаштування міська рада Полтави витратила 1,5 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що на Буковині вандали зрізали прапори на могилах воїнів АТО.

Також у жовтні в Одеській області невідомі особи залили фарбою пам’ятник, встановлений на честь захисників України.

У Польщі вандали осквернили могилу воїнів УПА.