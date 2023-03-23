«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють

Мешканці пропонують подати колективну заявку на сайт президента РФ, оскільки «у цьому випадку все швидко вирішується»

Жителям маріупольського ЖК «Невський», який кілька днів відвідував Путін, загрожують виселенням. Мешканці житлового комплексу «Невський» у Маріуполі скаржаться на проблеми з оформленням квартир на право власності та погрози виселення, повідомляє «Верстка» у закритому чаті ЖК.

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Одразу кілька людей повідомили про те, що не можуть отримати свідоцтва на право власності через перевірку «законності отримання» квартири, яку проводить прокуратура. Про це в особистій бесіді «Верстці» також розповіли двоє мешканців комплексу.

За словами Вікторії (ім'я змінено), коли вона звернулася до МФЦ із запитанням про отримання свідоцтва на право власності, їй сказали, що спочатку прокуратура має перевірити законність отримання житла. При цьому у чаті пишуть, що таку перевірку вже проводила місцева комісія.

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«Свідоцтва на право власності не видадуть, доки не проведуть перевірку про законність видачі квартири. І вже є випадки виселення, якщо раптом з'ясується, що є інше житло», – пише одна із мешканок ЖК у чаті.

Ще одна власниця квартири розповіла, що в МФЦ їй повідомили про те, що людей уже виселяють. Причини можуть бути різні – наявність іншого житла у власності, помилки комісії під час перевірки мешканців та інші. Жінка переживає, що її можуть позбавити житла, оскільки вона має невелику частку в квартирі батьків.

У будь-якому разі це якийсь ідіотизм: спочатку потішити людей, дати їм купити меблі, обжитися, а потім відібрати житло», – бідкається один із мешканців ЖК «Невський».

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«Прийшли, звільнили від житла, від роботи, від рідних, і тепер дали нам милість. Роздають житло, але воно не ваше…але ж ви забрали у нас приватизовану житлоплощу», – пише інший учасник чату.

Мешканці пропонують подати колективну заявку на сайт президента, оскільки «у цьому випадку все швидко вирішується».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін кілька днів тому відвідав тимчасово окупований Маріуполь, де встиг, уночі, поспілкуватися із мешканцями якраз того ж таки ЖК «Невський».