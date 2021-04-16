Вартість бензину на АЗС змінилась: що відбувається з цінами

Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,71 гривень за літр, на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр

Ціни на бензин, дизельне паливо і автогаз пішли вгору

Українські мережі АЗС напередодні, 15 квітня, скорегували ціни бензину та дизельного пального. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Так, порівняно з попереднім торговим днем (14 квітня, прим.), їхня середня вартість зросла на 1 коп./літр. Окрім того, на 1 коп./літр подорожчав й автогаз.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,71 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 28,26 гривень за літр (+0,01 гривень). Автогаз, своєю чергою, тепер коштує 15,79 грн/літр (+0,03 гривень).

Якщо брати до уваги окремих операторів, то свої ціни підняли: Motto (+0,03 грн/літр), «Автотранс» (+0,50 грн/літр) та "Нефтек" (+2,00 грн/літр).

До вашої уваги середні ціни пального за провідними операторами:

minfin.com.ua

Варто зазначити, що останнім часом ціни на бензин та дизельне пальне взагалі показали падіння. Подібне пов'язано з тим, що 2 квітня між учасниками паливного ринку і Кабміном був підписаний меморандум, який передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів в квітні будуть нижче 30 грн/л.

Ще тиждень тому в Україні ціни на пальне стабілізувалися і навіть подекуди зменшилися.

Як повідомляв «Главком» Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95», прогнозує, що в Україні подорожчає пальне. Вже в травні ціни зростуть на дизельне пальне та скраплений автомобільний газ.

Нагадаємо, в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого гурту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне – на 9,4%. Водночас середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

Вже з 12 березня європейські котирування на пальне почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо.

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії АЗС групи «Приват» Ігоря Коломойського на 4,7 млрд грн за змову на ринку пального.