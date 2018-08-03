Вартість компанії Apple офіційно перевищила $1 трлн



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Акції Apple торгуватися по $207,5

Вартість американської компанії Apple 2 серпня сягнула трильйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Apple торгуватися по $207,5, що означає капіталізацію до трильйона доларів.

Водночас, за кілька хвилин акції знову опустилися до позначки $206,5.

Apple не перша компанія, вартість якої сягнула трильйона доларів: у січні 2007 року китайська нафтова державна компанія Petrochina упродовж дня також коштувала трильйон.

Bloomberg зазначає, що інші технічні гіганти не набагато відстають від Apple сьогодні.

Зокрема, компанії Amazon.com Inc., Alphabet Inc. та Microsoft Corp. сягають вартості понад 800 мільярдів доларів кожна.

Як пише BBC, акції Apple виросли більш, ніж на 50 тисяч відсотків з тих пір, як вони вперше з'явилися в 1980 році.

Це можна порівняти із загальним зростанням на 2000% для компанії S&P 500 за той же період.

Оскільки iPhone вперше надійшов у продаж в 2007 році, акції Apple з того часу виросли на 1100% і за останні 12 місяців підскочили у вартості майже на третину (20%).

За даними CNN, вартість Apple зросла до трильйона завдяки активними продажами iPhone 8 і X, особливо у Китаї та Японії, а також зростанні доходів від послуг App Store.

Apple також виграє від інвестицій, що оточують технічний сектор.

Раніше Apple помилково оголосила, що її вартість складає $1 трлн через помилку у вбудованому додатку для iPhone.