Ватажок бойовиків «ЛНР» сподівається провести обмін полоненими до кінця року

Луганський терористи заявив, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями

Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками «ЛНР» буде завершено до кінця року. Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив в.о. ватажка луганських терористів Леонід Пасічник. «На даний момент узгоджуються списки, ведеться доуточнення. Наскільки мені відомо, українська сторона взяла певну паузу», -



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Обмін полоненими

Луганський терористи заявив, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями

Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками «ЛНР» буде завершено до кінця року.

Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив в.о. ватажка луганських терористів Леонід Пасічник.

«На даний момент узгоджуються списки, ведеться доуточнення. Наскільки мені відомо, українська сторона взяла певну паузу», - заявив він.

Пасічник додав, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями.

Як повідомляв «Главком», 29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками «ЛНР» і «ДНР» ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою «306 на 74».

За словами Медведчука, обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.

Обмін «усіх на усіх» уже 14 місяців як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий «пропорційний» обмін.

Джерело: РИА Новости Украина