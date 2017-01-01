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    Ватажок бойовиків «ЛНР» сподівається провести обмін полоненими до кінця року

    Луганський терористи заявив, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями
    Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками «ЛНР» буде завершено до кінця року. Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив в.о. ватажка луганських терористів Леонід Пасічник. «На даний момент узгоджуються списки, ведеться доуточнення. Наскільки мені відомо, українська сторона взяла певну паузу», -
    • Вчора, 23:54
    • Розсилка
    Обмін полоненими
    Обмін полоненими

    Луганський терористи заявив, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями

    Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками «ЛНР» буде завершено до кінця року.

    Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив в.о. ватажка луганських терористів Леонід Пасічник.

    «На даний момент узгоджуються списки, ведеться доуточнення. Наскільки мені відомо, українська сторона взяла певну паузу», - заявив він.

    Пасічник додав, що «обмін військовополоненими» буде завершено до кінця року» згідно з домовленостями.

    Як повідомляв «Главком», 29 листопада  на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

    Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками «ЛНР» і «ДНР» ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою «306 на 74».

    За словами Медведчука, обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.

    Обмін «усіх на усіх» уже 14 місяців як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий «пропорційний» обмін.

    Джерело: РИА Новости Украина

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