Вайнштейн оскаржив вирок у справі про сексуальні злочини

Захисники Вайнштейна кажуть, що покарання занадто суворе

Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн 5 квітня оскаржив свій вирок у справі про сексуальні злочини, повідомляє CNBC.

69-річний Вайнштейн був засуджений у лютому 2020 року після суду у Верховному суді Манхеттена, зараз він відбуває 23-річне ув'язнення.

За словами адвокатів продюсера, апеляційна скарга налічує 166 сторінок. Захисники Вайнштейна наводять принаймні сім аргументів для скасування вироку, який вони вважають «надто суворим».

CNBC також нагадує, що суд у справах банкрутства в американському штаті Делавер наказав продюсерській компанії Вайнштейна Weinstein Company виплатити $17,1 млн жінкам, які зазнали з його боку насильницьких дій.

У березні 2020 року суд в Нью-Йорку засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно двох фігуранток. Він був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

На судовому процесі виступали також жінки, які заявили, що були зґвалтовані Вайнштейном, проте їх свідчення не могли бути внесені в основні матеріали справи через закінчення терміну давності.