Вайнштейн потрапив до лікарні після оголошення вироку



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Продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували

Продюсер відчув біль у грудях через кілька годин після судового засідання, на якому його засудили до 23 років в'язниці

Продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували через кілька годин після оголошення вироку в суді за злочини сексуального характеру.

Про це повідомив телеканал CNN.

Раніше Верховний суд штату Нью-Йорк засудив Вайнштейна до 23 років в'язниці. Його визнали винним у зґвалтуванні і примушенні до орального сексу.

Як інформував представник продюсера, через кілька годин після винесення вироку Вайнштейн відчув гострий біль у грудях, і його відправили із в'язниці в госпіталь Bellevue на Манхеттені.

Поки здоров'я засудженого перевірять, він буде перебувати в лікарні.

Нагадаємо, 25 лютого після винесення обвинувального висновку суду присяжних Вайнштейна також госпіталізували.

Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі і Манн. Він був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.