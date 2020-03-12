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    Вайнштейн потрапив до лікарні після оголошення вироку

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    Продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували - Вайнштейн потрапив до лікарні після оголошення вироку
    Продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували

    Продюсер відчув біль у грудях через кілька годин після судового засідання, на якому його засудили до 23 років в'язниці

    Продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували через кілька годин після оголошення вироку в суді за злочини сексуального характеру.

    Про це повідомив телеканал CNN.

    Раніше Верховний суд штату Нью-Йорк засудив Вайнштейна до 23 років в'язниці. Його визнали винним у зґвалтуванні і примушенні до орального сексу.

    Як інформував представник продюсера, через кілька годин після винесення вироку Вайнштейн відчув гострий біль у грудях, і його відправили із в'язниці в госпіталь Bellevue на Манхеттені.

    Поки здоров'я засудженого перевірять, він буде перебувати в лікарні.

    Нагадаємо, 25 лютого після винесення обвинувального висновку суду присяжних Вайнштейна також госпіталізували. 

    Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі і Манн. Він був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

    суд Нью-Йорк зґвалтування госпіталь
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