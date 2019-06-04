Важкохворому Бекірову 6 червня суд окупантів може продовжити запобіжний захід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правозахисна організація Amnesty International закликала всіх небайдужих приєднатися до акції на підтримку арештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова

Окупанти пропонували Бекірову визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт

На 6 червня призначений розгляд клопотання слідчого ФСБ Росії про продовження запобіжного заходу кримськотатарському активісту Едему Бекірову у вигляді утримання в СІЗО.

Засідання відбудеться в підконтрольному Кремлю Київському райсуді Сімферополя, суддя – Антон Цикуренко. Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв.

«Слідство, ймовірно, клопотатиме про продовження арешту ще на два місяці, мотивувавши це тим, що досі не закінчені слідчі дії. Захист же сподівається на здоровий глузд суду. Хочеться вірити, що цього разу суд нас почує і ухвалить правильне рішення – перевести Бекірова під домашній арешт», – сказав Веліляєв.

Напередодні правозахисна організація Amnesty International закликала всіх небайдужих приєднатися до акції на підтримку арештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада утримує в СІЗО Сімферополя і здоров'я якого постійно погіршується.

Раніше Веліляєв повідомив, що Бекірову запропонували визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я Бекірова стрімко погіршується.

«Велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози, що спричиняє нестерпний біль. Також він потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла. А ліва нога взагалі атрофується через малорухливість», - розповіла Денісова.

За словами Денісової, вона знову звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для забезпечення прав Бекірова.