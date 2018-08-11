Вбивці Олешка пересувались на автівці Держгеокадастру - суд



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Віталій Олешко

Автомобіль зловмисників перебував на балансі у ГУ «Державний кадастр у Запорізькій області»

Атомобіль «Таврія», на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним Сармат та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду.

«При підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого у невстановлений час та у невстановленої особи (зловмисники, - ред.) взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ «Таврія» 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ «Державний кадастр у Запорізькій області», який вони планували використати для приїзду та подальшого від'їзду з місця вчинення умисного вбивства», - йдеться в ухвалі суду.

Також про це повідомляють журналісти видання «Крапка» у своєму сюжеті.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним.