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    Вбивці Олешка пересувались на автівці Держгеокадастру - суд

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    Віталій Олешко - Вбивці Олешка пересувались на автівці Держгеокадастру - суд
    Віталій Олешко

    Автомобіль зловмисників перебував на балансі у ГУ «Державний кадастр у Запорізькій області»

    Атомобіль «Таврія», на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка із позивним Сармат та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

    Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду.

    «При підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого у невстановлений час та у невстановленої особи (зловмисники, - ред.) взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ «Таврія» 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ «Державний кадастр у Запорізькій області», який вони планували використати для приїзду та подальшого від'їзду з місця вчинення умисного вбивства», - йдеться в ухвалі суду.

    Також про це повідомляють журналісти видання «Крапка» у своєму сюжеті.

    Нагадаємо,  ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

    У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним.

    суд кримінал ЗАЗ вбивство учасники АТО автомобіль
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