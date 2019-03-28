«Вбивця має сісти!»: активісти розлили «кров» під будинками херсонських чиновників



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Активісти 28 березня прийшли під будинок заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука Фото Мар'яни П'єцух

Активісти розмалювали ворота та асфальт біля будинку Євгена Рищука написами «Тут живе вбивця»

В Херсоні у четвер, 28 березня, активісти на підтримку ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» закидали петардами приватний будинок заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

Також вони розмалювали ворота та асфальт біля будинку написами «Тут живе вбивця» і розлили кров тваринного походження.

Акція супроводжувалася вигуками «Вбивця має сісти».

Подібні дії активісти вчинили біля будинку, де мешкає голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Як відомо, серед імовірних замовників вбивства Гандзюк активісти називають голову Херсонської ОДА Андрія Гордеєва, його заступника Євгена Рищука, голову Херсонської облради Владислава Мангера.

До слова, у п’ятницю в Херсоні має відбутися презентація фільму-розслідування «Слідства.Інфо» щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що журналісти «Слідства.Інфо» під час власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк дійшли висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Джерело: Українська правда