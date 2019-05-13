Поліція Німеччини розслідує загадкові вбивства з арбалетів: уже знайдено п’ятеро жертв



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Готель у місті Пассау, де 11 травня знайшли перших жертв, яких застрелили з арбалета Фото: Photograph: Lino Mirgeler/AFP/Getty Images

Трьох жертв поліція виявила у готелі в суботу, ще двох - у понеділок в квартирі однієї з попередніх жертв

Історія загадкового вбивства в Баварії отримала розвиток - після того, як у готелі знайшли тіла трьох убитих із арбалета, вдома однієї з жертв виявили ще два трупи.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецька поліція заявила в понеділок, що знайшла трупи двох жінок у квартирі однієї із трьох жертв, пронизаних арбалетними стрілами і знайденими в суботу у південному місті Пассау.

Представник прокуратури в Пассау сказав, що двох мертвих жінок знайшли в місті Віттінген в північно-західній землі Нижня Саксонія. За словами обвинувачів, одна з жертв у Пассау, 30-річна жінка, жила в Віттінгені.

За словами поліції, особи жінок, знайдених в Віттінгені, та їхній можливий зв'язок з подіями в Пассау ще потрібно встановити.

Про загадкове убивство стало відомо в суботу, коли співробітники невеликого готелю в Пассау знайшли тіла трьох гостей – 53-річного чоловіка та двох жінок - 33 та 30 років. У їхніх тілах були арбалетні стріли. Тіло чоловіка було знайдене на ліжку, він тримав за руку одну з жінок. Тіло ще однієї жінки лежало на підлозі.

Слідчі спочатку виявили два арбалети, а потім знайшли ще один в сумці. Попереднє розслідування не виявило ознак причетності інших людей до вбивства.

Також залишається незрозумілим, чи знали один одного загиблі. За словами обвинувачів, 53-річний чоловік і 33-річна жінка прибули із землі Рейнланд-Пфальц.

Результати розтину повинні бути відомі у вівторок.