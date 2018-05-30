Вбивство Бабченка: кулі могли потрапити в легені та серце

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Наразі очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи

Вбивця журналіста Аркадія Бабченка випустив три кулі, які, за зовнішніми ознаками, могли потрапити в легені та серце.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За попередніми оцінками судмедекспертизи, всі три кулі залишилися в тілі.

«Вхідних отворів - три. Вихідних не видно. Тобто сліпі поранення - кулі в тілі. Кровотеча з рота - характерна ознака поранення легенів. Ну і серце, швидше за все», - розповів співбесідник.

За словами джерела, наразі очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заяви, що у кримінальному провадженні за фактом вбивства Бабченка буде призначено ряд експертиз, зокрема балістичну.

Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.

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