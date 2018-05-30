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    Вбивство Бабченка: кулі могли потрапити в легені та серце

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    Вбивство Бабченка: кулі могли потрапити в легені та серце

    Наразі очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи

    Вбивця журналіста Аркадія Бабченка випустив три кулі, які, за зовнішніми ознаками, могли потрапити в легені та серце.

    Про це повідомляє ТСН.uа  з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    За попередніми оцінками судмедекспертизи, всі три кулі залишилися в тілі.

    «Вхідних отворів - три. Вихідних не видно. Тобто сліпі поранення - кулі в тілі. Кровотеча з рота - характерна ознака поранення легенів. Ну і серце, швидше за все», - розповів співбесідник.

    За словами джерела, наразі очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи.

    Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заяви, що у кримінальному провадженні за фактом вбивства Бабченка буде призначено ряд експертиз, зокрема балістичну.

    Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.

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    ЗМІ Київ вбивство розслідування поліція журналіст Аркадій Бабченко
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