Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна



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Фото: Gramofona

У захисту Левіна є час до 28 лютого, щоб оскаржити екстрадицію

Екстрадицію з Болгарії в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна можна очікувати з п'ятниці, 28 лютого.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, 28 лютого має завершитися термін подачі апеляції на екстрадицію з боку захисту Левіна.

Нагадаємо, наприкінці січня у Болгарії затримали підозрюваного Москаленка-Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левін змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.

При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

Як повідомлялося, суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.