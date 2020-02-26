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    Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна

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    Левін виступив категорично проти повернення на Батьківщину<br /><br /> - Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна
    Левін виступив категорично проти повернення на Батьківщину

    Фото: Gramofona

    У захисту Левіна є час до 28 лютого, щоб оскаржити екстрадицію

    Екстрадицію з Болгарії в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна можна очікувати з п'ятниці, 28 лютого.

    Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

    За його словами, 28 лютого має завершитися термін подачі апеляції на екстрадицію з боку захисту Левіна.

    Нагадаємо, наприкінці січня  у Болгарії затримали підозрюваного Москаленка-Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левін змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.

    При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

    Як повідомлялося, суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

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