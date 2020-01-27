Справа Гандзюк: суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Левіна взяли під варту на 40 днів у Болгарії Фото: Flagman

Документи, необхідні для екстрадиції затриманого до України, були передані правоохоронним органам Болгарії

Суд міста Бургас у Болгарії заарештував на 40 діб Олексія Москаленка (Левіна), імовірного організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Cуд в місті Бургас в Болгарії арештував на 40 діб затриманого 24 січня 2020 року Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на К.Гандзюк.

Документи, необхідні для екстрадиції затриманого до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року.

Також відбулась зустріч Віктора Трепака з Генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, де було обговорено питання швидкої екстрадиції затриманого до України.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов, коментуючи затримання Левіна, заявив, що СБУ «рухається до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку».

У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.