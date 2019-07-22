Вбивство «Сармата»: Нацполіція знову викликала на допит двох нардепів документ



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Народні депутати Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров не з'явилися на допит Фото: Фото: gp.gov.ua

Депутатів чекають на допит 25 липня

Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров потворно викликаються на допит у рамках розслідування провадження щодо замовників вбивства Віталія Олешка.

Головне слідче управління (ГСУ) Національної поліції України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно вбивства Віталія Олешка у липні 2018 року.

Відтак, у вказаному кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ з метою допиту свідків викликав на допит 20 та 22 липня двох нардепів. Однак на допит вони не прибули та не повідомили слідчого про поважність причин.

У зв’язку з цим ГСУ повторно викликає двох нардепів для проведення допиту 25 липня 2019 року.

Зазначимо, 1 липня цього року було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві громадського діяча Віталія Олешка. Наразі проходить ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

Як вже відомо, народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров не з’явилися на допит у рамках розслідування кримінального провадження щодо вбивства бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка.

Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську. П’ятеро підозрюваних були затримані наступного дня. Згодом поліцейські встановили інших підозрюваних, зокрема, й в організації вбивства.

У грудні 2018 року при спробі перетину кордону в міжнародному аеропорту «Харків» поліцейські затримали підозрюваного у замовленні вбивства Олешка.