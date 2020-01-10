Суд залишив Антоненка під арештом



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Суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка під вартою

Судді не задовольнили скаргу про зміну запобіжного заходу

Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Під час засідання понад 10 осіб, серед них народні депутати, волонтери та військові, заявили про бажання взяти Антоненка на поруки. Проте колегія суддів вирішила залишити в силі запобіжний захід, обраний Печерським судом, - тримання під вартою до 8 лютого.

«Апеляційну скаргу (захисту Антоненка – ред.) залишити без задоволення», - сказала суддя.

Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії.

Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора.

Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.