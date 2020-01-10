Суд залишив Антоненка під арештом
Судді не задовольнили скаргу про зміну запобіжного заходу
Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Під час засідання понад 10 осіб, серед них народні депутати, волонтери та військові, заявили про бажання взяти Антоненка на поруки. Проте колегія суддів вирішила залишити в силі запобіжний захід, обраний Печерським судом, - тримання під вартою до 8 лютого.
«Апеляційну скаргу (захисту Антоненка – ред.) залишити без задоволення», - сказала суддя.
Раніше повідомлялося, що Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії.
Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора.
Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.
Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.
Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.
Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.
За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.
Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.