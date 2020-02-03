Климпуш-Цинцадзе: «Європейська солідарність» ініціює створення ТСК щодо розслідування справи Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова комітету з питань інтеграції України з ЄС, народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе Фото: eurosolidarity.org

ванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що сподівається на підтримку керівництва Верховної Ради ініціативи «Європейської солідарності» у справі Павла Шеремета

Той факт, що підозрювані у вбивстві Павла Шеремета знаходяться під арештом, при тому що відсутня достатня кількість доказів їхньої вини і генеральний прокурор України це визнав, є неприпустимим. «Європейська Солідарність» наполягає на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді.

Про це заявила голова комітету з питань інтеграції України з ЄС, народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі журналістам, йдеться на сайті «Європейської солідарності».

«Сьогодні під час Погоджувальної Ради ми котре піднімали питання стосовно створення ТСК по розслідуванню справи вбивства Павла Шеремета. Ми бачимо, що вже, навіть, генеральний прокурор визнає, що немає достатньо доказів проти тих людей, які сьогодні оголошені підозрюваними в цій справі і змушені знаходитися під арештом», – підкреслила політик.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що сподівається на підтримку керівництва Верховної Ради ініціативи «Європейської солідарності» у справі Павла Шеремета.

«Поки що ми не чули схвальної реакції на ці ініціативи керівництва парламенту, але сподіваюсь, що вони принаймні будуть включені до порядку денного цього тижня», – сказала вона.

Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року, заявив прокурор Сергій Зузак. За його словами, для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо.

Як повідомлялось, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.