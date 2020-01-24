Суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого



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Суд продовжиться 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео

Печерський районний суд Києва сьогодні, 24 січня, розглядає клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку (Riffmaster).

Андрія Антоненко вже завели до зали суду під конвоєм. Суд відбувається в залі номер 5.

Судове засідання почалося близько 9:30. Всі сторони процесу на місці, повідомляють ЗМІ.

Першим взяв слово адвокат Антоненка, який заявив про обставини, які «зводять нанівець» обґрунтованість підозри. Йдеться про зріс Антоненка який, як говорилося раніше, як мінімум на 10 см вище, ніж в людини на відео.

Прокурор не заперечував проти приєднання матеріалів про зріст до справи, але вважає, що «вони не є доказом непричетності музиканта до злочину».

В судовому засіданні оголосили перерву.

Нагадаємо, сьогодні об 11:30 також продовжать розгляд клопотань адвокатів Яни Дугарь.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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