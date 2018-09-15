Вбивство ветерана АТО Олешка: затримано підозрюваного в організації злочину



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Фото: УНІАН Віталій Олешко

Затриманим виявився 38-річний чоловік, який майже відразу після скоєння вбивства виїхав до окупованого Криму

У Запорізькій області правоохоронці затримали одного з підозрюваних в організації замовного вбивства екс-учасника АТО Віталія Олешка. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

«Затриманий 38-річний чоловік - один із підозрюваних у замовленні та організації умисного вбивства 31 серпня 2018 Віталія Олешка... Цей чоловік майже відразу після скоєння вбивства виїхав разом зі своєю сім’єю до окупованого Криму, але заспокоївшись, вирішив повернутися назад», - написав він.

Затримання відбулося ще вчора, 14 вересня. Правоохоронці шукають інших підозрюваних в організації злочину.

Нагадаємо, Віталія Олешка застрелили в Бердянську 31 липня.

Суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві. За версією поліції, вони були виконавцями злочину.