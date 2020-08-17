Зеленський призначив 57 суддів



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Президент підтримав подання Вищої ради правосуддя про призначення 57 суддів до місцевих судів

Президент Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 57 суддів. Відповідні указиможна побачити на офіційному сайті президента.

Зокрема, указом №320/2020 Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 34 судді.

суддю Липовецького районного суду Вінницької області Шпортун Світлану Василівну;

суддю Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ступак Тетяну Сергіївну;

суддю Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Оладенко Оксану Сергіївну;

суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Костеленко Яну Юріївну;

суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Куцевола Валентина Валентиновича;

суддю Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Батуева Олександра Валерійовича;

суддю Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Забєліну Оксану Леонідівну;

суддю Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Яну Миколаївну;

суддю Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Штіфорук Оксану Вікторівну;

суддю Радомишльського районного суду Житомирської області Кириленка Олега Олександровича;

суддів Черняхівського районного суду Житомирської області: Збаразького Олега Миколайовича, Лось Людмилу Віталіївну, Проценко Людмилу Йосипівну;

суддю Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Зізіч Вікторію Вікторівну;

суддю Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Голяну Олену Вікторівну;

суддю Вільнянського районного суду Запорізької області Кононенка Івана Олександровича;

суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Коломаренко Христину Анатоліївну;

суддю Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Боєва Євгена Сергійовича;

суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області: Атаманюк Богдана Миколайовича, Кіндратішін Лесю Романівну;

суддю Сватівського районного суду Луганської області Просін Яну Володимирівну;

суддю Радехівського районного суду Львівської області Патінок Оксану Петрівну;

суддю Снігурівського районного суду Миколаївської області Соловйова Олексія Валентиновича;

суддю Заводського районного суду міста Миколаєва Лагоду Анатолія Анатолійовича;

суддю Центрального районного суду міста Миколаєва Саламатіна Олександра Вікторовича;

суддю Березовського районного суду Одеської області Панчишина Андрія Юрійовича;

суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкову Юлію Федорівну;

суддю Котовського районного суду Одеської області Ващук Олену Володимирівну;

суддю Рокитнівського районного суду Рівненської області Верзун Оксану Петрівну;

суддю Ковпаківського районного суду міста Суми Онайко Романа Анатолійовича;

суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Царук Ірину Михайлівну;

суддю Харківського районного суду Харківської області Карасава Ірину Олексіївну;

суддю Генічеського районного суду Херсонської області Мотонок Тетяну Яківну;

суддю Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Ушакову Катерину Миколаївну.

Наступним указом №321/2020 Зеленський призначив в місцевих загальних судах на посади:

суддю Барського районного суду Вінницької області Салдан Юлію Олександрівну;

суддю Козятинського районного суду Вінницької області Пєтухову Наталію Олександрівну;

суддю Горохівського районного суду Волинської області Сметану Василя Миколайовича;

суддю Старовижівського районного суду Волинської області Малюта Адама Володимировича;

суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Базюк Юрія Петровича;

суддю Володарськ-Волинського районного суду Житомирської області Бобра Дмитра Олександровича;

суддю Тячівського районного суду Закарпатської області Бряник Миколи Миколайовича;

суддів Хустського районного суду Закарпатської області: Піцур Ярослава Ярославовича, Ткач Олену Олегівну;

суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Бредихина Юрія Юрійовича;

суддю Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Стеценка Артема Вікторовича;

суддю Радехівського районного суду Львівської області Куцик-Трускавецької Ольгу Богданівну;

суддю Яворівського районного суду Львівської області Матвіїва Ігоря Михайловича;

суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Якімва Андрія Вікторовича;

суддю Краснопільського районного суду Сумської області Зерю Юлію Олександрівну;

суддю Роменського міськрайонного суду Сумської області Цвелодуб Анну Олександрівну;

суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновську Ірину Вікторівну;

суддю Генічеського районного суду Херсонської області Ковальчук Наталію Володимирівну;

суддю Каховського міськрайонного суду Херсонської області Лященко Валентину Валеріївну;

суддю Новотроїцького районного суду Херсонської області Добробуд Олену Сергіївну;

суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області скирти Богдана Костянтиновича;

суддю Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області Литвинову Галину Миколаївну;

суддю Соснівського районного суду міста Черкас Гоменюк Олександру Юріївну.

Крім того, минулого тижня Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях.

Варто також нагадати, що уряд призначив заступником міністра фінансів «адепта руського міра». Олександр Кава відтепер займає посаду заступника міністра фінансів. У 2014 році Кава заперечував причетність Росії та її бойовиків на Донбасі до трагедії MH-17.



