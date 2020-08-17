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    Зеленський призначив 57 суддів

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    Зеленський призначив 57 суддів

    Президент підтримав подання Вищої ради правосуддя про призначення 57 суддів до місцевих судів

    Президент Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 57 суддів. Відповідні указиможна побачити на офіційному сайті президента.

    Зокрема, указом №320/2020 Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 34 судді.

    • суддю Липовецького районного суду Вінницької області Шпортун Світлану Василівну;
    • суддю Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ступак Тетяну Сергіївну;
    • суддю Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Оладенко Оксану Сергіївну;
    • суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Костеленко Яну Юріївну;
    • суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Куцевола Валентина Валентиновича;
    • суддю Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Батуева Олександра Валерійовича;
    • суддю Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Забєліну Оксану Леонідівну;
    • суддю Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Яну Миколаївну;
    • суддю Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Штіфорук Оксану Вікторівну;
    • суддю Радомишльського районного суду Житомирської області Кириленка Олега Олександровича;
    • суддів Черняхівського районного суду Житомирської області: Збаразького Олега Миколайовича, Лось Людмилу Віталіївну, Проценко Людмилу Йосипівну;
    • суддю Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Зізіч Вікторію Вікторівну;
    • суддю Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Голяну Олену Вікторівну;
    • суддю Вільнянського районного суду Запорізької області Кононенка Івана Олександровича;
    • суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Коломаренко Христину Анатоліївну;
    • суддю Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Боєва Євгена Сергійовича;
    • суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області: Атаманюк Богдана Миколайовича, Кіндратішін Лесю Романівну;
    • суддю Сватівського районного суду Луганської області Просін Яну Володимирівну;
    • суддю Радехівського районного суду Львівської області Патінок Оксану Петрівну;
    • суддю Снігурівського районного суду Миколаївської області Соловйова Олексія Валентиновича;
    • суддю Заводського районного суду міста Миколаєва Лагоду Анатолія Анатолійовича;
    • суддю Центрального районного суду міста Миколаєва Саламатіна Олександра Вікторовича;
    • суддю Березовського районного суду Одеської області Панчишина Андрія Юрійовича;
    • суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкову Юлію Федорівну;
    • суддю Котовського районного суду Одеської області Ващук Олену Володимирівну;
    • суддю Рокитнівського районного суду Рівненської області Верзун Оксану Петрівну;
    • суддю Ковпаківського районного суду міста Суми Онайко Романа Анатолійовича;
    • суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Царук Ірину Михайлівну;
    • суддю Харківського районного суду Харківської області Карасава Ірину Олексіївну;
    • суддю Генічеського районного суду Херсонської області Мотонок Тетяну Яківну;
    • суддю Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Ушакову Катерину Миколаївну.

    Наступним указом №321/2020 Зеленський призначив в місцевих загальних судах на посади:

    • суддю Барського районного суду Вінницької області Салдан Юлію Олександрівну;
    • суддю Козятинського районного суду Вінницької області Пєтухову Наталію Олександрівну;
    • суддю Горохівського районного суду Волинської області Сметану Василя Миколайовича;
    • суддю Старовижівського районного суду Волинської області Малюта Адама Володимировича;
    • суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Базюк Юрія Петровича;
    • суддю Володарськ-Волинського районного суду Житомирської області Бобра Дмитра Олександровича;
    • суддю Тячівського районного суду Закарпатської області Бряник Миколи Миколайовича;
    • суддів Хустського районного суду Закарпатської області: Піцур Ярослава Ярославовича, Ткач Олену Олегівну;
    • суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Бредихина Юрія Юрійовича;
    • суддю Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Стеценка Артема Вікторовича;
    • суддю Радехівського районного суду Львівської області Куцик-Трускавецької Ольгу Богданівну;
    • суддю Яворівського районного суду Львівської області Матвіїва Ігоря Михайловича;
    • суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Якімва Андрія Вікторовича;
    • суддю Краснопільського районного суду Сумської області Зерю Юлію Олександрівну;
    • суддю Роменського міськрайонного суду Сумської області Цвелодуб Анну Олександрівну;
    • суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновську Ірину Вікторівну;
    • суддю Генічеського районного суду Херсонської області Ковальчук Наталію Володимирівну;
    • суддю Каховського міськрайонного суду Херсонської області Лященко Валентину Валеріївну;
    • суддю Новотроїцького районного суду Херсонської області Добробуд Олену Сергіївну;
    • суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області скирти Богдана Костянтиновича;
    • суддю Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області Литвинову Галину Миколаївну;
    • суддю Соснівського районного суду міста Черкас Гоменюк Олександру Юріївну.

    Крім того, минулого тижня Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях.

    Варто також нагадати, що уряд призначив заступником міністра фінансів «адепта руського міра»Олександр Кава відтепер займає посаду заступника міністра фінансів. У 2014 році Кава заперечував причетність Росії та її бойовиків на Донбасі до трагедії MH-17.


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