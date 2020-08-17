Зеленський призначив 57 суддів
Президент підтримав подання Вищої ради правосуддя про призначення 57 суддів до місцевих судів
Президент Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 57 суддів. Відповідні указиможна побачити на офіційному сайті президента.
Зокрема, указом №320/2020 Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 34 судді.
- суддю Липовецького районного суду Вінницької області Шпортун Світлану Василівну;
- суддю Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ступак Тетяну Сергіївну;
- суддю Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Оладенко Оксану Сергіївну;
- суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Костеленко Яну Юріївну;
- суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Куцевола Валентина Валентиновича;
- суддю Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Батуева Олександра Валерійовича;
- суддю Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Забєліну Оксану Леонідівну;
- суддю Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Яну Миколаївну;
- суддю Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Штіфорук Оксану Вікторівну;
- суддю Радомишльського районного суду Житомирської області Кириленка Олега Олександровича;
- суддів Черняхівського районного суду Житомирської області: Збаразького Олега Миколайовича, Лось Людмилу Віталіївну, Проценко Людмилу Йосипівну;
- суддю Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Зізіч Вікторію Вікторівну;
- суддю Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Голяну Олену Вікторівну;
- суддю Вільнянського районного суду Запорізької області Кононенка Івана Олександровича;
- суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Коломаренко Христину Анатоліївну;
- суддю Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Боєва Євгена Сергійовича;
- суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області: Атаманюк Богдана Миколайовича, Кіндратішін Лесю Романівну;
- суддю Сватівського районного суду Луганської області Просін Яну Володимирівну;
- суддю Радехівського районного суду Львівської області Патінок Оксану Петрівну;
- суддю Снігурівського районного суду Миколаївської області Соловйова Олексія Валентиновича;
- суддю Заводського районного суду міста Миколаєва Лагоду Анатолія Анатолійовича;
- суддю Центрального районного суду міста Миколаєва Саламатіна Олександра Вікторовича;
- суддю Березовського районного суду Одеської області Панчишина Андрія Юрійовича;
- суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкову Юлію Федорівну;
- суддю Котовського районного суду Одеської області Ващук Олену Володимирівну;
- суддю Рокитнівського районного суду Рівненської області Верзун Оксану Петрівну;
- суддю Ковпаківського районного суду міста Суми Онайко Романа Анатолійовича;
- суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Царук Ірину Михайлівну;
- суддю Харківського районного суду Харківської області Карасава Ірину Олексіївну;
- суддю Генічеського районного суду Херсонської області Мотонок Тетяну Яківну;
- суддю Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Ушакову Катерину Миколаївну.
Наступним указом №321/2020 Зеленський призначив в місцевих загальних судах на посади:
- суддю Барського районного суду Вінницької області Салдан Юлію Олександрівну;
- суддю Козятинського районного суду Вінницької області Пєтухову Наталію Олександрівну;
- суддю Горохівського районного суду Волинської області Сметану Василя Миколайовича;
- суддю Старовижівського районного суду Волинської області Малюта Адама Володимировича;
- суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Базюк Юрія Петровича;
- суддю Володарськ-Волинського районного суду Житомирської області Бобра Дмитра Олександровича;
- суддю Тячівського районного суду Закарпатської області Бряник Миколи Миколайовича;
- суддів Хустського районного суду Закарпатської області: Піцур Ярослава Ярославовича, Ткач Олену Олегівну;
- суддю Ленінського районного суду міста Запоріжжя Бредихина Юрія Юрійовича;
- суддю Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Стеценка Артема Вікторовича;
- суддю Радехівського районного суду Львівської області Куцик-Трускавецької Ольгу Богданівну;
- суддю Яворівського районного суду Львівської області Матвіїва Ігоря Михайловича;
- суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Якімва Андрія Вікторовича;
- суддю Краснопільського районного суду Сумської області Зерю Юлію Олександрівну;
- суддю Роменського міськрайонного суду Сумської області Цвелодуб Анну Олександрівну;
- суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновську Ірину Вікторівну;
- суддю Генічеського районного суду Херсонської області Ковальчук Наталію Володимирівну;
- суддю Каховського міськрайонного суду Херсонської області Лященко Валентину Валеріївну;
- суддю Новотроїцького районного суду Херсонської області Добробуд Олену Сергіївну;
- суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області скирти Богдана Костянтиновича;
- суддю Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області Литвинову Галину Миколаївну;
- суддю Соснівського районного суду міста Черкас Гоменюк Олександру Юріївну.
Крім того, минулого тижня Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях.
Варто також нагадати, що уряд призначив заступником міністра фінансів «адепта руського міра». Олександр Кава відтепер займає посаду заступника міністра фінансів. У 2014 році Кава заперечував причетність Росії та її бойовиків на Донбасі до трагедії MH-17.