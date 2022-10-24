Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки людей Росія мобілізувала на війну з Україною: дані розвідки

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки людей Росія мобілізувала на війну з Україною: дані розвідки
Офіційно мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, попри публічні заяви про припинення мобілізації у Москві, вручення повісток триває

Росіяни мобілізували близько 200 тис. осіб для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

«Підтверджується кількість мобілізованих до лав Збройних сил Російської Федерації «першої хвилі» – щонайменше 200 тисяч осіб», – повідомляє воєнна розвідка.

Зазначається, що перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

У розвідці припускають, що за таким же принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуть мобілізованих другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

Українська розвідка також зазначає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення часткової мобілізації, продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

«Наразі влада зупинила роботу виключно так званих «мобільних мобілізаційних пунктів» й призупинила практику облав на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних «темниках» (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми облав у Москві та Санкт-Петербурзі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. За інформацією розвідки, після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.

«У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні «рядовий» і мають бойовий досвід на території України», – додали у ГУР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Читайте також: 

Теги: розвідка росія війна мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будь-кому зі списку може прийти повістка з військкомату
Мобілізація в РФ: мільйон росіян не зможуть покинути країну
20 жовтня, 01:23
Відколи в РФ триває мобілізація, росіяни скаржаться на безлад, який триває у військкоматах
Мобілізація росіян. Європейський експерт побачив гарну новину для України
21 жовтня, 23:22
Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136 за добу
Військово-політичне керівництво РФ завершує часткову мобілізацію – Генштаб
20 жовтня, 18:38

Соціум

Скільки людей Росія мобілізувала на війну з Україною: дані розвідки
Скільки людей Росія мобілізувала на війну з Україною: дані розвідки
«Это просто было безвкусно». Пропагандист, який закликав топити дітей, шокував виправданням
«Это просто было безвкусно». Пропагандист, який закликав топити дітей, шокував виправданням
Чому впав російський літак у Єйську? Російські ЗМІ вигадали причину
Чому впав російський літак у Єйську? Російські ЗМІ вигадали причину
Шапці 40 років, ватники напівгнилі: як окупантів на війну екіпірують (відео) 
Шапці 40 років, ватники напівгнилі: як окупантів на війну екіпірують (відео) 
«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести
«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести
Російські кораблі вбили близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі, – біолог
Російські кораблі вбили близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі, – біолог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
52K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
29K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
18K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
15K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
13K
Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту