Скільки людей Росія мобілізувала на війну з Україною: дані розвідки

За даними розвідки, попри публічні заяви про припинення мобілізації у Москві, вручення повісток триває

Росіяни мобілізували близько 200 тис. осіб для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

«Підтверджується кількість мобілізованих до лав Збройних сил Російської Федерації «першої хвилі» – щонайменше 200 тисяч осіб», – повідомляє воєнна розвідка.

Зазначається, що перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

У розвідці припускають, що за таким же принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуть мобілізованих другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

Українська розвідка також зазначає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення часткової мобілізації, продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

«Наразі влада зупинила роботу виключно так званих «мобільних мобілізаційних пунктів» й призупинила практику облав на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних «темниках» (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми облав у Москві та Санкт-Петербурзі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. За інформацією розвідки, після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.

«У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні «рядовий» і мають бойовий досвід на території України», – додали у ГУР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.