В Україні глобальне потепління відбувається швидше, ніж у Європі. – кліматологи



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Ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015−2016 років, якій належав попередній температурний рекорд

В Україні метеорологічної зими не було, середня температура за сезон становила +2 °C, що перевищує кліматичну норму на 6 °C, – вчені

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що темпи глобального потепління в Україні стрімкіші, ніж у Європі загалом.

Вчені також нагадали, що в Україні метеорологічної зими не було. Середня температура за сезон становила +2 °C. Вона перевищує кліматичну норму на 6 °C.

У Європі ця зима також виявилася найтеплішою в історії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Однак, за даними служби змін клімату Коперника (C3S), у період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура перевищувала середні температурні показники в період 1981−2010 років на 3,4 градуса, що значно менше, ніж в Україні.

Це підтверджує, що глобальне потепління в Україні, на жаль, йде швидше, ніж у Європі загалом.

Крім того, за даними дослідження, ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015−2016 років, якій належав попередній температурний рекорд.

«Хоча це (рекордно тепла зима. – Ред.) і була справді надзвичайна подія сама по собі, ймовірно, події такого штибу стають більш надзвичайними через тренд глобального потепління», – заявив директор C3S Карло Буентемпо.

Нагадаємо, на початку лютого цього року в Антарктиді температура побила історичний рекорд: в одну з ночей вона піднялася до +18,3 градуса тепла.

Як повідомлялося, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

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