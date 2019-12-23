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    Думки вголос

    Кому Україна завдячує газовою перемогою?

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Кому Україна завдячує газовою перемогою?

    Про газові переговори

    Ми отримали найкращий варіант домовленостей про газ і транзит. Але не тому, що Оржель суперфахівець чи Україна супер молодець.

    Скоріше, добре, що американські санкції по «Північному потоку-2» вчасно підвалили. Плюс, різке падіння виторгів «Газпрому» цьогоріч на європейському ринку — а це нові вілли, гімнастки, бренди для коханок і низка новеньких бастардів команди менеджерів Кремля.

    Із плюсів — виплата $3 млрд по рішенню Стокгольма грошима. Відносний плюс — контракт на транзит на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Але тут треба користуватися вікном можливостей із заходом американців на ринки ЄС і те, що наші польські сусіди найближчим часом планують взагалі відмовитись від російського газу. А обидвоє і нас влітку підбивали долучитися до цієї компанії з 2021 року.

    Плюс — Вітренко запевнив, що домовленостей про прямі поставки немає.

    Мінус — контракт передбачає відкликання майбутніх судових позовів «Нафтогазу« і «Газпрому». Так, йдеться про позов, який автоматично втрачає сенс у разі продовження транзиту:

    «Щодо поточного арбітражу, де ми вимагаємо компенсувати нам $12 млрд у разі, якщо українська ГТС не буде використовуватися для транзиту...»

    Головне, що мають зрозуміли наші обивателі, що дешевий газ — це ж*па, дуже небезпечна дупа всій країні. Бо європейці усе ж шукають альтернативу монополії росгазу. А ми уповаємо на рятівну і унікальну гтс, яка в нових умовах скоро стане металобрухтом.

    Іще раз. Нам пощастило не тому, що у нас мудрі керівники. А скоріше, їх клюнули в сідницю швидкі і оперативні санкції США, через які уже Швейцарія дала задню щодо «Північного потоку-2».

    Власне, тому треба менше випускати наших блаблаболів із намірами підіср*ти то республіканцям, то демократам на їх внутрішніх виборах на території США — а більше вмикати технократів. Вітренко, треба віддати належне — моментом скористався.

    PS. Зниження тарифів явно не буде, як того наобіцяли урядовці. Що буде з власним видобутком наші менеджери теж не кажуть — хоча на потреби обігріву населення його б вистачило, а де взяти промисловий — було би більше головним болем нашим талановитих олігархів.

     

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США газ Газпром санкції Швейцарія транзит Україна ГТС населення
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