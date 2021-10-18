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    Грузія оголосила про початок п’ятої хвилі Covid-19

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    Грузія очікує, що&nbsp;п'ята хвиля буде важкою - Грузія оголосила про початок п’ятої хвилі Covid-19
    Грузія очікує, що п'ята хвиля буде важкою
    фото: AFP

    Влада закликала місцевих жителів вакцинуватися

    Влада Грузії заявила про початок п'ятої хвилі коронавірусу в країні. Про це в неділю, 17 жовтня, повідомляє видання «Грузія Онлайн» з посиланням на керівника Національного центру контролю захворювань Грузії Амірана Гамкрелідзе.

    За його даними, протягом останнього тижня в Грузії ситуація з коронавірусом погіршилася в трьох регіонах, де рівень вакцинації відносно низький.

    «Найкраща ситуація в Аджарії та Тбілісі, де люди більш активно вакцинуються», – зазначив Гамкрелідзе.

    За його словами, зупинити пандемію може тільки вакцинація. Також він закликав дотримуватися всіх карантинних обмежень: носити маски, тримати дистанцію, уникати багатолюдних місць.

    «Щеплено мільйон осіб, але як мінімум потрібно вакцинувати ще мільйон, щоб країна спокійно зустріла Новий рік», – зазначив сеціаліст.

    Він попередив, що п'ята хвиля буде важкою.

    Загалом у Грузії зафіксовано понад 662,3 тис. заражень коронавірусом. Смертельних випадків – 9 468. Зараз хворіють понад 40,3 тис. осіб.

    У Грузії вакцинація від Covid-19 стартувала 15 березня, поетапно охоплюючи різні групи населення. Масового характеру національна кампанія набула 5 липня.

    Станом на 16 жовтня в Грузії зробили 1,9 млн щеплень. Повний курс вакцинації пройшли 892,4 тис. осіб, що становить 31,2% дорослого населення країни.

    Тим часом 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

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    Теги: здоров'я медицина Грузія лікарня хвороби вакцинація коронавірус
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    Грузія оголосила про початок п’ятої хвилі Covid-19